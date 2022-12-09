وزير الخارجية السعودي: القمة العربية الصينية انطلاقة جديدة لتحقيق التنمية المشتركة

قال فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية السعودي، إن القمة العربية الصينية تعد انطلاقة جديدة وشراكة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، لتحقيق التنمية المشتركة، ودفعة قوية لتعزيز علاقات الصداقة الراسخة التي تربط دول المنطقة بالصين، لافتا إلى أن القمة السعودية الصينية شهدت جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني، وركزت على تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين، واستثمار إمكاناتها السياسية والقيادية في خدمة مصالحهما المشتركة، وتعزيز الجهود القائمة من خلال لجنة مشتركة بين البلدين.

وأوضح «فرحان» خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمتين العربية والصينية والخليجية الصينية، أن القمة شهدت أيضا بحث التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، لبحث الفرص التجارية وتحويلها إلى شراكة ملموسة، لافتا إلى أن النقاشات تضمنت خطة المؤامة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.

توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين

وأكد وزير الخارجية السعودي، أن الجانبين اتفقا على أهمية تسريع وتيرة المواءمة بين مشاريعهما في البلدين وتعميق التعاون العملي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية، بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، مشيرا إلى أن القمة شهدت توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

سعي مشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الصين ودول الخليج

وأشار «فرحان»، إلى أن القمة الخليجية الصينية أكدت على السعي المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الصين ودول الخليج، مع اعتماد خطة العمل المشتركة 2023-2027، وتطرقت النقاشات إلى استمرار العمل من أجل التواصل لاتفاق في التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس، وشكلت القمة العربية الصينية فرصة لتثمين الروابط التاريخية بين الحضارتين العريقتين والتشاور حول سبل السلام والتنمية في المنطقة، إضافة للدور المهم للمنتدى العربي الصيني في تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية.