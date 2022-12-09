جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات تهريب عقاقير مخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، من ضبط 3 محاولات تهريب عقاقير مخدرة بالمخالفة للقانون، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع.

إحباط تهريب 460 قرص ترامادول

الواقعة الأولى، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط راكب أجنبي من أصل مصري قادم من اليونان على رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا وبحوزته 460 قرص من عقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة.

إحباط تهريب 10 شرائط مخدرات

اشتبه محمود محمد فتحي، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي من أصل مصري قادما من تركيا علي رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب، كلف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 هيثم رجب الدمرداش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ذاتيا، وتبين وجود 10 شرائط لعقار الترامادول المخدر تركيز 200 ملجم، و زجاجة بها سائل لمخدر Tilldin al، وبالتفتيش الذاتي جرى ضبط 10 شرائط أخرى لعقار مدرج بجدول المخدرات.

إحباط تهريب 342 قرص مخدر مع راكب قادم من ايطاليا

أما المحاولة الثالثة، اشتبه أحمد عمر عجمي، مأمور الجمرك المعين في راكب مصري الجنسية قادمًا من إيطاليا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بالإدارة الأولى، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود علبة سجائر وعلبة كرتونية مغلقة بإحكام خبأهم الراكب أسفل ملابسه التي يرتديها بداخلهم 319 قرص من عقار oxycintin المخدر، و 14 قرص من عقار pregabalin المخدر، و 9 أقراص لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 342 قرص.

جرى تحضير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.