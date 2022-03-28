الخطوط الجوية التركية تتلقى بلاغا كاذبا بوجود قنبلة على طائرة متجهة إلى موسكو

تلقت شركة «الخطوط الجوية» التركية، بلاغا كاذبا بوجود قنبلة على متن إحدى طائراتها المتجهة من إسطنبول إلى موسكو، وقالت وسائل إعلام تركية، إن على إثر البلاغ تم إنزال ركاب وحقائب الرحلة رقم«TK415»لتقوم فرق الشرطة بالبحث عن القنبلة.

وعقب عمليات البحث تبين عدم صحة البلاغ لتواصل الطائرة رحلتها باتجاه موسكو، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

من جانبها، اتفقت روسيا وأوكرانيا، أمس الأحد، على عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين، غدا الثلاثاء، في تركيا، من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، في بيان، إن وفدي البلدين أجريا، أمس الأحد، جولة جديدة من المحادثات عبر الفيديو، واتفقا على عقد اجتماع حضوري جديد يومي 29 و30 مارس الجاري وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدوره، اشار عضو وفد أوكرانيا في المفاوضات دافيد أراخاميا، إلى أن جولة المفاوضات الجديدة الحضورية بين وفدي البلدين ستجرى في تركيا.

المخابرات العسكرية الأوكرانية: روسيا قد ترغب في ترتيب انفصال على الطريقة الكورية

من جانبه، أوضح رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، أن روسيا قد ترغب في ترتيب انفصال على الطريقة الكورية.

وقال «بودانوف» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بعد الفشل في الاستيلاء على عاصمة بلاده «كييف» والإطاحة بالحكومة الأوكرانية، يغير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجهه العملاني، مركّزا على جنوب وشرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الدفاع البريطانية: موسكو تحاصر ساحل أوكرانيا على البحر الأسود

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق، أن البحرية الروسية تواصل شن ضربات صاروخية عدة ضد أهداف في أوكرانيا، مشيرة إلى محاصرة موسكو ساحل أوكرانيا على البحر الأسود وعزلتها عن التجارة الدولية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، انتقد كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، تصريحات رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، والتي دعا فيها إلى عدم بقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة.

وأوضح «ريش» في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أن بايدن ألقى خطابًا جيدًا، ولكن، كان هناك خطأ فظيع في نهايته، مضيفا أنه كان من الأفضل لو التزم الرئيس الأمريكي بالنص المكتوب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار السناتور الأمريكي، إلى أن روسيا تخسر هذه الحرب، وما تقوم به لا ينجح مطلقا، كما أن الأمور تزداد صعوبة في الداخل بالنسبة لـ موسكو، ووصف ريش، الشعب الأوكراني بأنه كان حازما بشكل رائع ومذهل، وبأنهم يقاتلون ليس فقط من أجل مستقبلهم، بل من أجل أطفالهم وأحفادهم