أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق والمصانع المختلفة

سجلت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا ملحوظا في المصانع المختلفة اليوم الجمعة، وفقا لما جاء بنشرة شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، كما سجل سعر الأسمنت ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم، ووصل حديد عز إلى نحو 20 ألف و600 جنيه، بفارق تجاوز ال100 جنيه مقارنة بتعاملات أمس الخميس.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة، وجاء كما يلي:

أسعار الحديد والأسمنت

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا وجاء كما يلي:

بلغ سعر طن حديد عز نحو 20682.72 جنيه.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 18900 جنيه.

كما سجل سعر طن حديد السويس اليوم نحو 19100 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 19100 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

كما وصل سعر الطن من الأسمنت الرمادي إلى نحو 20056.44 جنيه.

ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح إلى 1550 جنيها للطن.

وسجل سعر طن أسمنت النصر اليوم نحو 1480 جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن أسمنت قنا نحو 1340 جنيها.

كما بلغ سعر الطن من أسمنت السويس اليوم نحو 1370 جنيها للطن.

وبلغ سعر طن أسمنت السويدي أرض المصنع نحو 1350 جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن أسمنت المخصوص اليوم نحو 1380 جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن أسمنت الممتاز اليوم نحو 1480 جنيهًا للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1390 جنيهًا للطن.