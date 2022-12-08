أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الخميس 8 ديسمبر وفق تصريحات أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، بسبب زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الطلب من قبل المواطنين والتجار، وحافظ الحديد بأنواعه المختلفة على نفس أسعاره التي سجلها على مدار الأيام الماضية.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار مواد البناء لمن يرغبون في تشييد منازلهم، أو الذين يتابعون معرفة ما يمكن أن يحدث لأسعار العقارات التي تتأثر.

أسعار الحديد والأسمنت

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم كما يلي:

سعر الحديد اليوم في الأسواق

سجل سعر طن حديد عز في الأسواق نحو 20 ألفا و500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي نحو 20 ألفا و500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 20 ألفا و500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم نحو 19 ألف و550 جنيها.

سجل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 20 ألف و400 جنيه.

بلغ سعر طن حديد بشاى اليوم نحو 21 ألف و200 جنيه.

سجل سعر طن حديد عطية 21 ألف و100 جنيه.

وسجل سعر طن حديد العشرى 20 ألف و400 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل 20 ألف و400 جنيه.

سجل سعر طن حديد الكومي 20 ألف و400 جنيه.

سجل سعر طن حديد العتال 21 ألف و100 جنيه.

أسعار الأسمنت في الأسواق

وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

سجل سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، نحو 1528 جنيها للعسكري.

سجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت نحو 1650 جنيها للمسلح، و1615 جنيها للنصر.

سجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1610 جنيهات.

جاء سعر طن أسمنت حلوان بـ 1650 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويدي 1720 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت سيناء اليوم نحو 1535 جنيها.

سجل سعر طن لافارج للأسمنت 1620 جنيها.