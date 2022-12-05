أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين.. مستقرة

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية اليوم نتيجة زيادة المعروض وانخفاض الطلب، إذ تراوح سعر طن الحديد بين 19550 و21200 جنيه، وجاء سعر طن الأسمنت بين 1525 و1720 جنيها.

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز 20500 جنيه، وسجل سعر طن حديد بشاي 21200 جنيه، كما سجل سعر طن حديد العتال 21100 جنيه، وسجل سعر طن حديد عطيه 21100 جنيه، وسجل سعر طن حديد العشري 20400 جنيه وأيضا سجل سعر طن حديد مصر ستيل 20400 جنيه.

سجل سعر طن حديد الكومي 20400 جنيه، وسجل سعر طن حديد المعادي 20500 جنيه، وسجل سعر طن حديد سرحان 20500 جنيه، وسجل سعر طن حديد المراكبي 19550 جنيها، وسجل سعر طن حديد المصريين 20400 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت 1650 جنيها للمسلح، و1615 جنيها للنصر.

وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1610 جنيهات.

سجل سعر طن لافارج للأسمنت 1620 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت سيناء 1535 جنيها.

جاء سعر طن أسمنت حلوان بـ 1650 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويدي 1720 جنيها.

سجل سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1528 جنيها للعسكري بني سويف، و1530 جنيها للسهم.