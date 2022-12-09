أنغام تعلن موعد أول حفل لها بعد التعافي من الأزمة الصحية: في الكويت

كشفت الفنانة أنغام، عن موعد أول حفل غنائي لها، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، وتسببت في دخولها إلى غرفة العمليات في حالة خطرة لمدة أسبوعين.

ونشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها على «إنستجرام»، بوستر الحفلة الخاصة بها، التي ستقام يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر الجاري، في دولة الكويت.

أول حفل لـ أنغام بعد وعكتها الصحية

وعلقت أنغام على بوستر الحفلة: «جمهوري الحبيب في الكويت، لقاؤنا يتجدد يوم 26 ديسمبر على مسرح أرينا الكويت».

أنغام خضعت لعملية جراحية

يذكر أن الفنانة أنغام خضعت لعملية جراحية مؤخرا، ونشر حسابها: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفي».