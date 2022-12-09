تركيب 14 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تركيب 14 ماكينة غسيل كلوي جديدة لخدمة مرضى الغسيل الكلوي من أبناء المحافظة، بمستشفى العبور للتأمين الصحي، ضمن الخدمات الطبية التي يقدمها التأمين الصحي للمرضى.

ووجّه المحافظ، الشكر للدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور تامر مدكور، مدير عام الفرع، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور، للسعي الدائم في تقديم المزيد من الخدمات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي بفرع كفر الشيخ لخدمة المرض، داعياً الله أن يمن بالشفاء لكل المرضى.

فرع التأمين الصحي يستقبل المرضى بالفترة المسائية

كان فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، أعلن في شهر نوفمبر الماضي، استقبال المرضى بالفترة المسائية بالتخصصات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومتابعة الدكتور تامر مدكور، مدير عام الفرع، تيسيراً على المرضى.

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال 5 عيادات

يقدم فرع التأمين الصحي الخدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ بالفترة المسائية بعيادات «العبور، وعمر بن الخطاب، والصحة المدرسية بكفر الشيخ، وعيادة عثمان بن عفان، وعيادة الحامول» من الساعة الخامسة للساعة التاسعة مساءً.

والتخصصات المتاح العمل بها بالفترة المسائية من الساعة الخامسة للتاسعة مساءً، بعيادة العبور «الباطنة النساء، العظام، الجراحة، الأطفال، الممارس، الأسنان، تركيبات الأسنان، التحاليل، والأشعة»، وبعيادة عمر بن الخطاب «العظام، الباطنة، السكر ، القلب، الصدر، الممارس، المعمل»، وبالصحة المدرسية بكفر الشيخ «الغدد الصماء، الأنف والأذن، الأطفال، التحاليل»، وبعيادة عثمان بن عفان بدسوق «الباطنة، القلب، العظام، المسالك، الرمد، التحاليل»، وبعيادة الحامول «الباطنة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، الممارس، التحاليل».