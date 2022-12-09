مايا مرسي لبرنامج بصراحة على قناة الحياة: عرضنا 5000 منتج أخضر صنعته السيدات في COP27

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر طرحت مبادرة رئاسية للمرأة في إفريقا لتحديد نسب توظيف الاقتصاد الأخضر المتوقع أن تصل لـ500 مليار، مقابل الوظائف الخضراء في إفريقيا، إضافة لملف العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والدراسات والتوعية.

وأوضحت «مرسي» خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة»، أن مصر تقدمت بمبادرتها لإفريقيا بالتعاون مع 10 دول أفريقية و10 مؤسسات أممية وقطاع خاص ومجتمع مدني، وبالتزامن مع قمة المناخ COP28، ستكون مصر قد حققت نجاحا كبيرا على المستوى الأفريقي.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن مصر شاركت في قمة المناخ بمنتجات خضراء من صنع السيدات بإجمالي 44 عارضة عرضن 5000 قطعة للبيع في قمة المناخ، إضافة للمسابقة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس السيسي ورئيس الوزراء، وحققت السيدات مكاسب كبيرة خلالها.