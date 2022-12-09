مايا مرسي لبرنامج «بصراحة» على قناة الحياة: استراتيجية الرئيس لتمكين المرأة فتحت أمامنا كل الأبواب

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن السيدة المصرية تغيرت أحوالها كثيرا بعد عام 2017 فإعلانه «عام المرأة»، سلط الضوء على قضيتها.

وأضافت «مرسي»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تمكين المرأة كانت واضحة ولها 4 محاور، وهي التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والوصول لمواقع اتخاذ القرار دون أي تمييز، والحماية من كل أشكال العنف ضد المرأة، وتعديلات تشريعية وتغيير في العديد من القوانين للتوعية.

وتابعت: «الاستراتيجية خرجت بـ 36 مؤشرا، لا يوجد مكان في مصر لا تدخله المرأة المصرية، ولا سيما مجلس الدولة بعد أكثر من 72 عاما والسيدات كن يحاربن للوصول لهذا الموقع، والآن أصبح لدينا دفعة أولى وثانية».