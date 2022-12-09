رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مايا مرسي لبرنامج «بصراحة» على قناة الحياة: استراتيجية الرئيس لتمكين المرأة فتحت أمامنا كل الأبواب

كتب:

محمد عزالدين
09:27 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن السيدة المصرية تغيرت أحوالها كثيرا بعد عام 2017 فإعلانه «عام المرأة»، سلط الضوء على قضيتها.

وأضافت «مرسي»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تمكين المرأة كانت واضحة ولها 4 محاور، وهي التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والوصول لمواقع اتخاذ القرار دون أي تمييز، والحماية من كل أشكال العنف ضد المرأة، وتعديلات تشريعية وتغيير في العديد من القوانين للتوعية.

وتابعت: «الاستراتيجية خرجت بـ 36 مؤشرا، لا يوجد مكان في مصر لا تدخله المرأة المصرية، ولا سيما مجلس الدولة بعد أكثر من 72 عاما والسيدات كن يحاربن للوصول لهذا الموقع، والآن أصبح لدينا دفعة أولى وثانية».

اقرأ المزيد:

مايا مرسي لبرنامج «بصراحة» على قناة الحياة: المرأة تدفع فاتورة التغيرات المناخية

مايا مرسي لـ إيمان الحصري: لدينا حاليا إرادة سياسية لحماية المرأة من العنف

مايا مرسي لـ إيمان الحصري: الختان ليس من الدين.. وانخفض من 56% إلى 27%

مايا مرسي: المرأة من عوامل التغيير القوية وليست مجرد ضحية لتغير المناخ

مايا مرسي تشيد بكلمة الرئيس في يوم المرأة بـCOP27: لدينا إرادة سياسية قوية تقف معنا

مايا مرسي: عرض 5 آلاف منتج صديق للبيئة في جناح «القومي للمرأة» بـCOP27
بقلم محمد عزالدين