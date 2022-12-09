تطورات جديدة في جريمة مقتل مسنة على يد حفيدها.. وقانوني يوضح العقوبة

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة قيام محاسب بقتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث أمرت جهات التحقيق بإرسال الجثة إلى المشرحة للتشريح وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة تحديدًا، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد أوضح تحريات رجال الشرطة في الواقعة أن المتهم خنق جدته المسنة، واستولى على المصوغات الذهبية، وأن نجل الضحية اتهم المحاسب بالوقوف وراء الجريمة، وتم استخراج الجثة وعرضها على الطب الشرعي الذي أفاد بأن الوفاة نتيجة الخنق، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قسم شرطة الهرم بالجيزة قد تلقى اتصالا تليفونيا من نيابة القسم بإرسال حراسة لاصطحاب المتهم «حسام الدين.ع»، 35 عاما، محاسب بشركة خاصة، مقيم في بهتيم بالقليوبية، حيث حضر إلى سرايا النيابة من تلقاء نفسه على ذمة قضية إداري قسم الأهرام لسنة 2022.

وتبين ورود بلاغ إلى نيابة شبرا ثان من مهندس زراعي، ومقيم في النزهة الجديدة، باشتباهه في وفاة والدته «محاسن. س»، 76 عاما، ربة منزل، ومقيمة القليوبية، يفيد بأنه أثناء تواجدها صحبة المتهم «حفيدها»، حيث إنهم لم يعثروا على المصوغات الذهبية التي كانت تتزين بها، وأنه اتهمه بالتسبب في وفاتها والاستيلاء على مصوغاتها وتم تحويل البلاغ إلى نيابة الهرم، والتي انتدبت فريقا من نيابة شبرا ثان لاستخراج جثمان المجنى عليها وعرضها على الطب الشرعي والتي تبين وفاتها إثر خنق وضغط على العنق وكسر بالعظم اللامي بالرقبة.

قانونى يوضح العقوبة

وكشف أشرف ناجي، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، عقوبة ارتكاب جريمة القتل، فأوضح أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية، جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».