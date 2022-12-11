«التنمية المحلية» تواصل تطبيق خطة ترشيد الطاقة.. ولجان لمتابعة التنفيذ

اتخذت وزارة التنمية المحلية، عدّة إجراءات على أرض الواقع، لتطبيق خطة ترشيد استهلاك الطاقة التي أقرّتها الحكومة، سواء كهرباء أو غاز، لتوفيره للاستيراد والاستفادة من العملة الصعبة في تحسين الموارد ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، فضلا عن تسيير لجان لمتابعة تنفيذ الخطة.

ونفّذت الوزارة عدّة بنود للخطة، والتي ساهمت في توفير 9 مليارات جنيه، وجاءت كما يلي.

خطوات ترشيد الطاقة

- تركيب 3.1 مليون كشاف كهرباء موفر للطاقة في أعمدة الإنارة بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

- تركيب 700 ألف كشاف إضاءة لم يتم إنارتها في الشوارع والميادين والمحاور.

- مراعاة السلامة العامة في خفض معدلات الإنارة بالشوارع.

- متابعة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش وفق المواعيد الشتوية للمحلات.

- التنبيه على المحلات والأنشطة التجارية بخفض إضاءة اللوحات الإعلانية وواجهات المحلات.

- تشغيل أتوبيسات نقل عام موفرة للطاقة بعد تحويلها من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي.

- ترشيد استهلاك أجهزة التكييف وتشغيلها بدرجة حرارة 25 مئوية.

- تسيير لجان لتكثيف الرقابة على المصالح الحكومية للتأكد من غلق الكهرباء بعد انتهاء مواعيد العمل.

ترشيد الطاقة

- ترشيد استهلاك الطاقة في الأندية الرياضية والصالات المغطاة ومراكز الشباب والمنشآت الحكومية.

- خفض إنارة الإعلانات في الشوارع والمحاور.

- تركيب قطع موفرة للمياه في المصالح الحكومية، إضافة إلى عدادات مياه مسبقة الدفع.