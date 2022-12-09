حلمي بكر لـ قناة الحياة: ابنتي تغير من وردة لأنها كانت تجلس بجواري دائما

قال الموسيقار حلمي بكر إنه كان يتمنى أن يُرزق بطفلته ريهام في مقتبل عمره، مضيفا خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة قناة الحياة، أن «ريهام ابنتي بتقولي بتوحشني منذ كان عمرها 4 سنوات»، موضحا أنه أعد أغنية جديدة لابنته في ذكرى ميلادها خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح الموسيقار حلمي بكر أن ابنته ريهام شديدة الغيرة عليه، حيث تقول له ريهام «مش بحب وردة علشان دايما بشوفها قاعدة جنبك» وأضاف بكر: «ابنتي بصقت على محاورة بسبب الغيرة أثناء حوار معها».

ابنتي ريهام تخفي مفاتيحي حتى لا أغادر المنزل

وأوضح الموسيقار حلمي بكر أن ابنته ريهام تخفي مفاتيحه حتى لا يغادر المنزل، مضيفا: «ابني هشام لم يرَ ابنتي ريهام مطلقا».

يُذكر أن برنامج «بالخط العريض» يُذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء كل يوم جمعة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.