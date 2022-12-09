حلمي بكر لقناة الحياة: أخشى من تأثير الوحدة.. وظهوري الإعلامي إثبات وجود

قال الموسيقار حلمي بكر، إن عبد الحليم حافظ كان يسمي بيته «المنور»، وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها «بالخط العريض»، على قناة الحياة: «أرجو ألا يموت إحساسي بايقاع الحياة بسبب الوحدة».

وأضاف: «تعرفت على إسماعيل ياسين، عن طريق درية أحمد والدة سهير رمزي، وإسماعيل ياسين مات أمام عيني، وكان مرحا داخل بيته».

وتابع: «إسماعيل ياسين مات مفلسا، والنابلسي طلب مساعدة فريد الأطرش عندما دخل المستشفى».

وأوضح الموسيقار حلمي بكر: «لا أجلس على مقاهي، وبقعد مع أصحابي على كوفي شوب واحد، وأحب الظهور الإعلامي حتى أثبت أنني موجود».

يذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على قناة الحياة، في الثامنة مساء كل يوم جمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.