«صحة السويس»: 10 مصابين وحالة وفاة في انقلاب ميكروباص بالسخنة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة السويس، أن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق «العين السخنة – القطامية»، اليوم الخميس، هي 10 مصابين وحالة وفاة واحدة، وذلك بعد وفاة أحد المصابين في الحادث.

بيانات المتوفى

وبحسب مديرية الشؤون الصحية، توفى سائق الميكروباص سيد محمد حسن، 63 عاما، وكان مقيما في السويس، وتحديدا في حي الأربعين بمدينة الألبان، وأصيب بنزيف في المخ، واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم.

ومن جانبه، اطمئن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان على مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص، والذي وقع صباح اليوم بطريق «العين السخنة- القطامية»، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص وحالة وفاة واحدة.

تقديم الرعاية الصحية اللازمة

ووجه وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، والتي تنوعت حالاتهم في التشخيص المبدئي ما بين الاشتباه بكسور متفرقة وسحجات وكدمات، مشيراً إلى التعامل مع المصابين حسب حالاتهم وإجراء كل الفحوصات والأشعات اللازمة لتسكين كل حالة وفقاً لمتطلبات علاجها.

وتلقى مرفق إسعاف السويس إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص رقم «ق ب ج 2867» أمام شركة السويس للأسمنت على طريق «القطامية- العين السخنة» القديم في اتجاه القطامية، ما أسفر عن 11 مصابا، ونقل 8 مصابين بسيارات شركة الأسمنت الخاصة، وتم نقل 3 مصابين بسيارات هيئة الإسعاف.