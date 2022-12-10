«البرهان» يؤدي مناسك العمرة ويشيد بتنظيم الرياض للقمة العربية الصينية

أدى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، مناسك العمرة، وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين والقوة الخاصة لأمن المسجد.

وفي وقت سابق، وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى مدينة «جدة» السعودية، لأداء مناسك العمرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الريسمية «واس».

وكان في استقبال رئيس المجلس في مطار الملك عبد العزيز الدولي محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، وأمين المحافظة صالح التركي، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، والقنصل السوداني بالإنابة محمد حسن.

وفي وقت سابق، غادر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العاصمة السعودية الرياض، بعد مشاركته في «القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية».

اجتماع ثنائي بين البرهان وولي العهد السعودي

وعقد «البرهان»، عقد في وقت سابق، اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي هامش أعمال القمة «العربية الصينية»، بحضور وزيري الخارجية والمالية وعدد من الوزراء السعوديين.

البرهان: القمة «العربية الصينية» تعكس استعداد الرياض لكل التحديات

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين الخرطوم والرياض وسبل دعمها، وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن شكره وتقديره لدعوة السلطات السعودية للمشاركة في أعمال القمة.

وأشار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى أن التنظيم الرائع والدقيق للقمة «العربية الصينية» يعكس قدرة الرياض واستعدادها لكل التحديات، مؤكدا استعداد بلاده لتهيئة المناخ الاستثماري وإزالة كل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين.

بدوره، أعلن الأمير محمد بن سلمان، تنفيذ مشروع الشراكة مع السودان، ووجه ولي العهد السعودي، وزراء حكومة بلاده بالتعاون والتنسيق مع نظرائهم السودانيين في المجالات كافة.