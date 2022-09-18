تطورات الحالة الصحية لـ صلاح فضل: يعود إلى منزله غدا

قال الدكتور عبدالحميد مدكور أمين عام مجمع اللغة العربية، إنّ الناقد والمفكر الكبير صلاح فضل قامة نقدية وأدبية وفكرية كبيرة، مشيرًا إلى أنه دخل المستشفى لإجراء فحوص دورية للاطمئنان على صحته.

صلاح فضل بخير

وأضاف «مدكور» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»: «بطمن محبيه أنه بخير وإن شاء الله هيخرج بصحة وعافية وسلامة إن شاء الله تعالى، تحدثت إليه بالأمس بصحة جيدة وصوته يشعرنا أنه بخير، وقال إنه بيجري فحوص دورية ليطمئن على صحته بحسب توجيه الطبيب».

وتابع أمين عام مجمع اللغة العربية: «قال لي إنه هيخرج اليوم، لكن المستشفى أجّل خروجه إلى الغد».

معلومات عن صلاح فضل

وعرض البرنامج، تقريرا جاء فيه أن صلاح فضل رئيس مجمع الخالدين وعلامة فارقة في النقد العربي، ويعد من أهم وأبرز النقاد والمفكرين العرب وصاحب مدرسة فكرية ونظرية كبيرة في عالم النقد.

ووُلد صلاح فضل عام 1938م، وتخرج في كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1962م، ونال الدكتوراه في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972م، وعمل خلال بعثته مدرسا للأدب العربي.

وبعد عودته لمصر عمل أستاذا للأدب والنقد بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، ومنذ عام 1979م انتقل للعمل أستاذا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وعمل أستاذا زائرا للأدب العربي في عدة جامعات عالمية من بينها المكسيك.