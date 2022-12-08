الجامعات تبدأ فتح باب التحويلات لبرامج الساعات المعتمدة في التيرم الثاني

تبدأ الجامعات، فتح باب التحويلات للبرامج التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة، في عدد من الكليات، اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني والذي من المقرر أن يبدأ يوم 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا على أن تنتهي يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتُعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.

قال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إنه من المقرر فتح باب التحويلات أمام الطلاب لبرامج الساعات المعتمدة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني، طبقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

التحويلات تختلف عن التنسيق الإلكتروني

وأضاف الدكتور عصام فرحات، لـ«الوطن»، أن التحويلات ستكون متاحة لطلاب الفرقة الإعدادية أي الفرقة الأولى، وفق شروط كل برنامج، مؤكداً أن التحويلات تختلف عن التنسيق لأن الجهة الوحيدة المنوطة بأعمال التنسيق هي فقط وزارة التعليم العالي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

تفاصيل تدريس المقررات الدراسية

من جانبها، قالت الدكتور حنان كامل، القائم بأعمال عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه من المرجح فتح باب التحويلات في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، موضحة أن الطالب الذي يحول في الفصل الدراسي الثاني في الفصل الدراسي فقط المواد التي لا يوجد لها متطلب أي لا يوجد لها تكملة أو مترتبة على بعضها.

وأضافت القائم بأعمال عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، لـ«الوطن»، أن الطالب يدرس بقية المواد المقررة للعام الدراسي في فترة الإجازة الصيفية وذلك بالنسبة للمواد التي يوجد لها متطلب أي جزأين، موضحة أن التحويل يخضع وفق شروط القبول بالكلية والقسم نفسه.