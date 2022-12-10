انطلاق فعاليات معرض «نبيو» للذهب والمجوهرات اليوم بمشاركة 18 دولة

تنطلق، ظهر اليوم السبت، فعاليات معرض «نبيو» للذهب والمجوهرات في نسخته الثانية، والذي يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصلحة الدمغة والموازين، واتحاد الغرف التجارية، والشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات والمعادن الثمينة.

50 عارضا محليا من أكبر المصنعين في مصر

وتستمر فعاليات المعرض الذي يقام داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، بمشاركة 50 عارضا محليا من أكبر المصنعين المصريين، بزيادة 35% في عدد العارضين المصريين عن الدورة الأولى.

ووفقا للمعلن من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من المقرر أن يشهد معرض نبيو للذهب في نسخته الثانية إقامة أول مسابقة لتصميم الحلي والمجوهرات، بالاشتراك مع مدرسة التصميم للفنانة المصرية العالمية عزة فهمي.

100 مشارك من 18 دولة

ويشارك في المعرض أكثر من 100 مشترك دولي من 18 دولة من الخليج العربي وأفريقيا، ويضم في نسخته الثانية 5 أجنحة دولية لأول مرة من 35 عارضا من إيطاليا وتركيا والهند والإمارات، ومن المتوقع زيارة 8 آلاف زائر محلي ودولي للمعرض خلال فترة انعقاده على مدار الأيام الثلاثة.

يشار إلى أن «نبيو» هو رمز الذهب في مصر القديمة منذ عهد الفراعنة، والذين اكتشفوا أن الذهب معدنا سماويا غير قابل للتدمير.