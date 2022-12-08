«التنسيق الحضاري» يجهز المشروع المشارك في معرض بينالي فينسيا الدولي للعمارة

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الجهاز حاليا يعد المشروع الفائز بتمثيل مصر في معرض بينالي فينسيا الدولي للعمارة، للسفر إلى إيطاليا للمشاركة في الحدث الدولي الذي يقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2023.

وأضاف «أبو سعدة» في تصريحات لـ«الوطن» أن المشروع الفائز هو فكرة ينفذها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، على أن يكون جاهزا للسفر قبل شهرين من انطلاق فعاليات البينالي، الذي يقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2023 بفينسيا إيطاليا.

المشروع الفائز بتمثيل مصر في بينالي فينسيا 2023

يقوم المشروع الفائز بالمسابقة بتمثيل الجناح المصري في بينالي فينسيا الدولي للعمارة، ويتكون فريق العمل الفائز من الدكتور أحمد سامي عبدالرحمن، والدكتورة غادة فاروق حسن الدكتور روزا مارينا تورناتورا، والدكتور أوتافيو سالفاتور امارو، والمهندس معتز سمير حسن.

معرض بينالي فينيسيا للعمارة

معرض بينالي فينيسيا للعمارة، هو المعرض الأشهر على المستوى الدولي، وهو واحد من أهم الفعاليات التي تمثل أحداث العمارة المعاصرة، تتبارى الدول المشاركة في إظهار أفضل ما لديها من أعمال معمارية، بحيث يخصص لكل دولة جناح تعرض فيه أعمال فنانيها المشاركين.

تمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دوليتين للفائزين بها مما ينعكس على الفائزين والدول التي يمثلونها وتعد مصر من أوائل الدول التي شاركت في المعرض، لذلك مصر لها جناح دائم في البينالي.