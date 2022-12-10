مستشار الرئيس: انخفاض إصابات كورونا.. والتطعيم بلقاح الإنفلونزا ضرورة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد استقرارا كبيرا بأعداد الإصابات والوفيات رغم اقتراب فصل الشتاء.

وتابع تاج الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن إصابات كورونا منخفضة مقارنة بالعامين السابقين في مثل هذا التوقيت ولا داع للقلق ولكن يجب الحذر والاستمرار في عملية التطعيمات، وهي السبب الرئيسي في انخفاض معدل الإصابات بكورونا، متابعا: «كورونا لم ينته والانخفاض أمر جيد للغاية».

معدلات التطعيمات في مصر

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، انخفاض إصابات كورونا على مستوى جميع المحافظات، مضيفا: وصلنا إلى تطعيم أكثر من 72% من المستهدف، وأكثر من 40 مليون مواطن بالجرعة الكاملة الأولى والثانية.

وشدد على أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لدورها في مواجهة متحورات كورونا والتي تظهر من حين إلى آخر، نافيا ظهور أي نوع من المتحورات الجديدة لكورونا في مصر.

خطورة الإنفلونزا الموسمية

وأضاف تاج الدين، ان هناك زيادة في أعداد إصابات الإنفلونزا الموسمية وهو أمر طبيعي بسبب فصل الشتاء، مطالبا بعدم الاستهانة بالإنفلونزا الموسمية لخطورتها، والحصول على اللقاح الذي وفرته الدولة في العديد من الأماكن، إذ يعمل على تقوية المناعة.

الراحة ومخفضات الحرارة علاج الفيروس المخلوي

وفيما يتعلق بالفيروس التنفسي المخلوي، أشار إلى أن الفيروس ليس بجديد ومعظم مصابيه من الأطفال نظرا لضعف مناعتهم، وعلاجه هو الراحة ومخفضات الحرارة.

وعن حقن المضادات الحيوية، أكد مستشار الرئيس، أنه لا بد من الحصول على جميع الأدوية من خلال الطبيب المشرف على الحالة، موضحا: العشوائية في إعطاء العلاج ليس خيارا جيدا للمرضى، الطبيب هو المشرف الوحيد والذي له الحق في وصف الجرعات والعلاج المناسب، وفقا لما يراه بعد تشخيص الحالة.