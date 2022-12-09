مستشار الرئيس لشؤون الصحية: 80% من الخدمات مختصة بطب الأسرة «فيديو»

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ الرعاية الصحية عبارة عن 3 مراحل، الأولى هي الخدمات الصحية الأولية أو طب الأسرة وفيها الغالبية العظمى من الخدمات، وتغطي أكبر عدد ممكن من الناس، وبها مواصفات ومعايير معينة، لكنها لم تكن تطبق.

الخدمات الصحية الأولية تقدم كل الخدمات الأساسية

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ الخدمات الصحية الأولية تقدّم كل الخدمات الأساسية مثل حديثي الولادة وفقا لعدة معايير لتقديم حزمة من الخدمات، وهناك الخدمات الطبية الثانوية، وتشمل حزمة من الخدمات المعروفة والمبرمجة التي يمكن أن تقدمها هذه الخدمة للمنتفعين.

12% من الخدمات الصحية رعاية ثانوية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأنّ هناك خدمات التي تقدم في المستشفيات الكبرى والمتخصصة مثل المستشفيات الجامعية والقلب والصدر والعمليات الكبرى وزرع الأعضاء، حيث تقدم الخدمات الطبية الثلاثية ذات المستوى الرفيع، وإذا تم التقسيم بنسب مئوية، فإنّ 75% إلى 80% للرعاية الأولية و10% إلى 12% رعاية ثانوية، والبقية للخدمات الصحية المتقدمة.

وأكد أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم خدماتها عن طريق هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنّ هذه المنظومة ستنتشر في كل المحافظات.