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مستشار الرئيس للصحة: كورونا لم ينته ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كتب:

محمود البدوي
09:31 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
الدكتور محمد عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتورمحمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فصل الشتاء تنشط فيه الفيروسات التنفسية خصوصا الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشيرًا إلى أن يجري توفير جميع العلاجات والفحوص والتحاليل عبر مستشفيات الصدر، وكذلك توافر لقاحات الإنفلونزا وكورونا في العديد من المستشفيات والوحدات الطبية لمن يرغب في الحصول عليها.

انخفاض إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على شاشة «ETC»، أن أعداد الإصابات بكورونا في مصر منخفضة كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه حذر من أن الفيروس موجود ومستمر طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء المرض، كما أن الفيروسات التنفسية كثيرة جدًا ومظاهرها الإكلينيكية متشابهة مثل العطس والرشح والزكام.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه في كثير من الأحيان تكون هناك صعوبة في التفرقة بين الإصابة بكورونا والفيروسات الأخرى المعدية، ناصحًا عند اختلاط الأمر بإجراء الشخص المصاب فحص «PCR» لمعرفة نوع الإصابة لديه، ولا نزال بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أهمية اللقاحات في فصل الشتاء لأنها توفر الحماية وتقي شدة المضاعفات.

نصحية لأولياء أمور الطلاب

وأوضح أن جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لكورونا متوفرة في المستشفيات، وكل المستشفيات تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان، ويجب عليهم اتباع جميع الإجراءات الخاصة بالتدفئة الجيدة لتجنب الإصابة بالأمراض، مطالبا أولياء الأمور بضرورة حصول الأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما على لقاح كورونا بواقع جرعتين منتظمتين لحمايتهم من عدوى الجائحة أو الدخول في مضاعفات خطرة.

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بقلم محمود البدوي