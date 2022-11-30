مستشار الرئيس: تصدير الفائض من الأطراف الصناعية للخارج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر مهما كانت التكلفة، وهو ما يؤكد أهمية الملف للرئيس، فضلًا عن أن يكون المجمع الصناعي قادر على توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر ويكون لديه الجودة العالمية الكافية من أجل تصدير الفائض للخارج.

الدولة المصرية تبحث عن فنيين للأجهزة الصناعية

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يوجد تطوير في المدارس الصناعية في الوقت الحالي، إذ أن الدولة المصرية تبحث عن فنيين للأجهزة الصناعية، فالفني هو المختص بفك وتركيب الجهاز والأطراف الصناعية المختلفة، كما أن الدولة تبحث عن فنيين في صناعة الأطراف الصناعية.

تدريب كل من لديه خبرة في الأطراف الصناعية

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لمثل هذه الأمور تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالمدارس الصناعية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجّه بتدريب كل من لديه خبرة في الأطراف الصناعية، ومن ثم يساهم في المجمع الصناعي للأطراف الصناعية: «إحنا شغالين بالفعل في المجمع دلوقتي واقترب من الانتهاء في أكثر من مكان، والمجمع يمثل عن نقلة نوعية كبيرة في ملف صناعة الأطراف الصناعية».