سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

أصدرت اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر، كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سعر الريال السعودي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

ويهتم قطاع عريض من المواطنين بمتابعة سعر العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري بشكل دقيق لمعرفة تأثير التغييرات الاقتصادية على الجنيه ومقارنته بالعملات الأخرى ومن بينها سعر الريال السعودي.

وتقدم «الوطن» سعر صرف الريال السعودي في بنوك مصر، الأهلي، قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما سجلت العملة السعودية في بنك CIB سعر 6.52 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجلت عملة الريال السعودي 6.49 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي 6.61 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر 6.52 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي 6.62 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البركة، سجل سعر الريال السعودي 6.38 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجلت العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6.54 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.