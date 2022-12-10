مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة العربية الصينية يمكنها المساهمة في حل أزمة المياه

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد القمة العربية الصنية بالرياض، له أهمية كبيرة للغاية في ذلك التوقيت، لأن المنطقة العربية والقارة الأفريقية في اتصال دائم مع بعضهم، ويواجهون تحديات ومشكلات سياسية واقتصادية وإنسانية، مشيرًا إلى أن الصين قطب عالمي، يتنامى ويتعاظم، ويلعب دورا كبيرا في حل أو تسوية القضايا والإسهام فيها، وذلك فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية أو الأمنية أو التجارية، علاوة على الجوانب الاجتماعية.

الأمن الغذائي ليس أزمة إقليمية محدودة

أضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه ليست أزمات إقليمية محدودة بل عالمية في الوقت الحاضر، متابعًا أن تلك الزيارة في ذلك التوقيت ودور الصين على المستويين الإقليمي والدولى يمكن أن يساهم بشكل كبير للغاية في التوصل لحلول هذه الأزمات وأيضًا فيما يتعلق بالعلاقات بين المنطقة العربية والصين على أساس شراكة استراتيجية.

الصين تسعى دائمًا للسلام والتنمية والتطوير

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن العلاقات العربية الصينية، تمتد بجذورها إلى أعماق التاريخ، لافتًا إلى أن الصين ليس لها تاريخ استعماري سابق، وتسعى دائمًا للسلام والتنمية والتطوير والتحديث، على أساس من العدالة والشراكة القائمة بينها وبين أي طرف، خاصة من المنطقة العربية.

وتابع، أن المنطقة العربية محور رئيسي لهاتين المبادرتين «التنمية العالمية»، «الحزام والطريق»، مضيفًا أنه لا شك أن الزيارة في هذا التوقيت وإطار هذان المبادرتين، إلى جانب العلاقات التاريخية الشاملة لكل المجالات تكتسب أهمية بالغة خاصة في وجود العديد من الأزمات الدولية التي لها انعكاسات وتداعيات على المنطقة كالأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه.