دفع الزكاة رقميا باستخدام QR Code.. خبير يكشف التفاصيل

رحب خبير الاتصالات محمد الحارثي، بميكنة صناديق الزكاة والتبرعات الموجودة بالمساجد وتحصيلها إلكترونياً، عن طريق تقنية QR Code، مشيرا إلى أنه الخدمة سيتم تعميمها على نحو 160 ألف مسجد تابعة لوزارة الأوقاف، وتم البدء في التجربة بمسجد سيدنا الإمام الحسين كأول مسجد يتم فيه إتاحة التبرع عن طريق QR Code، وضوء صدور قرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

تمكن المواطنين بالتبرع أو دفع زكاة المال من خلال توفير ماكينات نقاط البيع والبطاقات البنكية

وقال الحارثي إن هذه التقنية تساهم في تحصيل أموال الزكاة دون تلاعب، موضحا أنها تُمكِّن المواطنين ممن يرغبون بالتبرع أو دفع زكاة المال، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع POS باستخدام البطاقات البنكية، وتوزيع QR Code لكل مسجد حتى يمكن التبرع من خلال المحافظ الإلكترونية، والتعاون مع شركة فوري دهب لتوفير خدمة الدفع من خلال الكود التعريفي للمسجد.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تمت من خلال تعاون بين بنك مصر ووزارة الأوقاف، تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وأكد أن الهدف أيضا من هذا التعاون ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وذلك في ضوء صدور قرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد، والذي صدر تماشيًا مع توجهات الدولة في تحقيق الشفافية المالية وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية حفاظاً على تلك الأموال وضمان وصولها لمصارفها المختلفة بشكل سليم .