كوت ديفوار تطلب رسميا من مصر تطوير زراعة الكاكاو والفاكهة الاستوائية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتيموكو كوني نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، وباتريك أشي رئيس مجلس الوزراء، حيث نقل إليهم وإلى القيادة السياسية الإيفوارية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الوزراء في الاجتماع رفيع المستوى حول دعم قدرة الاستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الأفريقية الذي تنظمه دولة كوت ديفوار بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

تطوير أصناف الكاكاو والفاكهة الاستوائية

وبحث السيد القصير مع باتريك أشي رئيس الوزراء الإيفواري آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وأعرب أشي عن رغبته بتوسيع العلاقات مع مصر خاصة في قطاع الزراعة لما لمصر من خبرات كبيرة في هذا المجال والبدء فورًا في استقبال الخبراء المصريين لوضع خطة زراعية شاملة للجانب الإيفواري فيما يتعلق بإنتاج أصناف من الأرز والمحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية والجودة، وكذا تحسين وتطوير أصناف الكاكاو والفاكهة الاستوائية، وكذلك التعاون مع القطاع الزراعي المصري في ضوء توفير الأراضي الزراعية الخصبة والمياة اللازمة للزراعة ومناخ استثمار جيد.

الاستفادة من التجربة المصرية في التمويل المصرفي للمشروعات

وأبدى رئيس الوزراء الإيفواري عن رغبته أيضا في الاستفادة من التجربة المصرية في التمويل المصرفي للمشروعات وذلك من خلال إنشاء بنك يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن قيام خبراء من مركز البحوث الزراعية المصري تقديم الدعم للتوسع في إعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية الإيفواري في ضوء قيام البنك الإسلامي للتنمية بتوفير التمويل اللازم خلال الفترة القادمة لدعم قطاع الزراعة والمشروعات التي سيتم إنشاؤها.

مكتب استشاري مصري في كوت ديفوار

وأشار إلى رغبته في تواجد مكتب استشاري مصري يعمل بالزراعة في كوت ديفوار والذي سيلقي دعمه وذلك للمساهمة في اعداد الدراسات اللازمة لتنشيط ذلك القطاع الهام.

وأعرب القصير عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء الإيفواري وأكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة في جميع المجالات.

وقال السيد القصير إن مصر على استعداد للتعاون مع كوت ديفوار في كل ما طرحه رئيس الوزراء الإيفواري، وفي مجال البحوث التطبيقية واستنباط التقاوي خاصة الأرز والذرة والقمح والصويا وأيضا المزارع السمكية وآليات تشجيع القطاع الخاص.

واتفق الطرفان على قيام الجانب الإيفواري بإرسال دعوة لفريق من الخبراء المصريين بالتخصصات العلمية والفنية اللازمة تشجيع القطاع الخاص المصري للعمل بالسوق الإيفواري والاستثمار بقطاع الزراعة قيام الجانب المصري بمساعدة الجانب الإيفواري بتحديث خطة الزراعة بكوت ديفوار التعاون في مجال الاستزراع السمكي خاصة أسماك البلطي النيلي ونقل الخبرة المصرية في هذا المجال التعاون في مجال إنشاء سدود المياه.

حضر اللقاء السفير وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.