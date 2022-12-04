فيلم «تحت تهديد السلاح» يخرج من شباك التذاكر السعودي

خرج فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة الفنان حسن الرداد من شباك التذاكر السعودي بعد استمراره لـ3 أسابيع متواصلة في قائمة الـ «Top 5» للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينما السعودية، بينما حافظ فيلم «Wakanda Forever» على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية» على «تويتر».

وأوضح الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية» في تدوينة، «للأسبوع الثالث على التوالي يتصدر Wakanda Forever قائمة أعلى الأفلام حضور في شباك تذاكر السينما السعودية، ويأتي بعده فيلم الأكشن المثير The menu، بالإضافة إلى مجموعة من أمتع الأفلام الحالية بصالات السينما».

«The menu» يحافظ على المركز الثاني.. و«Black Adam» يتقدم للمركز الثالث

بينما حافظ فيلم «The menu» على تواجده في المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي، بينما تقدم فيلم «Black Adam» بطولة دوين جونسون إلى المركز الثالث بعد ما جاء في المركز الرابع الأسبوع الماضي، بينما كان المركز الرابع من نصيب فيلم «Bones and All» إخراج لوكا جواداجنينو، في أسبوعه الأول بدور العرض، وعاد للقائمة مرة أخرى فيلم الرعب «Smile» بعد خروجه في الأسابيع الماضية.

ولم يكن فيلم «تحت تهديد السلاح» هو الفيلم الوحيد الذي خرج من شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الأخير، حيث خرج فيلم «Joker» إنتاج عام 2019، من قائمة الـ «Top 5» بعد ما عاد إليها عند إعادة عرضه في السينمات مرة أخرى خلال الأسابيع الماضية.

عرض 3 أفلام جديدة في السينمات السعودية.. و«Interstellar» يعود للشاشات بعد 8 سنوات

وعلى الجانب الآخر تشهد السينمات عرض مجموعة جديدة من الأفلام خلال الأسبوع الجاري من بينها «As Good As Dead»، و«Violent Night» بالإضافة إلى فيلم الرعب «Bed Rest» إخراج لوري إيفانز تايلور، كما تعيد السينمات عرض فيلم «Interstellar» إنتاج عام 2014 مرة أخرى.