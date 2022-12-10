مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة جنوب بني سويف

صرحت جهات التحقيق في محافظة بني سويف بدفن جثة شخص لقي مصرعه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعدما صدمته سيارة مسرعة، بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

مصرع شخص صدمته سيارة في مركز ببا

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص في حادث مروري بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن المتوفى يدعى «محمد.ي.م»، 53 عامًا، صدمته سيارة مسرعة بمدخل قرية جبل النور التابعة لمركز ببا، أثناء عودته من عمله بأحد مصانع الأسمنت شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة ضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارة إلي موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة صرحت جهات التحقيق بتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة، وتم تشييع جنازته في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إلي مثواه الأخير بمقابر أسرتة بقرية جبل النور.