«حياة كريمة»: انتهينا من تنفيذ كورنيش كامل بالغربية

قال عبدالوهاب الحضري، منسق مساعد مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، إن هناك توجيهات من المحافظ تختص بالاستخدام الأمثل لكل الموارد الموجودة بقرى حياة كريمة، لذلك كان هناك تغطية لترعة متواجدة داخل الكتلة السكنية بقرية نهطاي بطول حوالي 1800 متر، وذلك يعتبر المشروع الأول على مستوى المبادرة خاص بعمل استخدام أمثل لترعة مغطاة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ كورنيش كامل على هذه التغطية.

ممشى بطول الطريق المؤدي لمجمع الخدمات

أضاف «الحضري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الكورنيش سالف الذكر يشتمل على عدد كبير من الأمور الترفيهية للمواطنين، مثل: البرجولات الخشبية وأعمدة نحاسية للديكور، وحديقة أمام مدرسة طلبة السايح، إلى جانب إنشاء ممشى بطول الطريق المؤدي لمجمع الخدمات.

حياة كريمة تهتم بالجانب التنموي البشري

وأشار منسق مساعد مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، إلى أن مشروعات حياة كريمة بمحافظة الغربية تتم على قدم وساق، مشيرًا إلى أننا لدينا نسب تنفيذ مرتفعة في كل القطاعات الخدمية ويجرى تطوير البنية التحتية والفوقية، متابعًا أن حياة كريمة تهتم بالجانب التنموي البشري عن طريق عدد من القوافل التنموية التي تستهدف العنصر الإنساني.

وأكد، أن مبادرة حياة كريمة تهتم بالجانب النفسي وليس مجرد بناء منزل أو مدرسة أو وحدة صحية وغيرهم، مشيرًا إلى أن أهالي قرية نهطاي يقبلون ويتواجدون على هذا الكورنيش بعد فترة العصر للترفه والتنزه والاستمتاع بأعمال التطوير الحادثى هناك.