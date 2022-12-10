أسعار تذاكر حفل «سمفونية عبد الوهاب» بموسم الرياض.. تصل لـ8 آلاف جنيه

يستعد النجمان المصريان لؤي وريهام عبد الحكيم لتقديم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، تحت عنوان «سمفونية عبد الوهاب»، بقيادة المايسترو نادر عباسي، ويستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ويعتبر«سمفونية عبد الوهاب» حفل غنائي أوبرالي يحتفي بسيمفونيات الموسيقار محمد عبدالوهاب، ومن المقرر أن يقدم لؤي وريهام عبد الحكيم خلال الحفل مجموعة من أبرز أعمال موسيقار الأجيال الراحل، للاحتفاء مسيرته المميزة.

أسعار تذاكر حفل «سمفونية عبد الوهاب» في موسم الرياض

وتذاكر حفل «سيمفونية عبد الوهاب» تتضمن 5 فئات تبدأ من 150 ريال سعودي وتصل لـ 1.200 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر التذكرة لذوي االاحتياجات الخاصة 50 ريال سعودي، وذلك فقا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة «C» بـ150 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي 980 جنيها مصريا.

- الفئة «B» بـ250 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي 1.600 جنيه مصري.

- الفئة «A» بـ350 ريالا سعوديا، ما يوازي 2.200 جنيه مصري.

- الفئة «VIP» بـ750 ريالا سعوديا، ما يوازي 5 آلاف جنيه مصري.

- الفئة «VVIP» بـ1.200 ريال سعودي، ما 8 آلاف يوازي جنيه مصري.

شروط حضور حفل «سمفونية عبدالوهاب»

ووضعت الشركة المنظمة للحفل عدد من الشروط يجب على الحضور الالتزام بها، حيث من الممنوع الدخول لمن هم أقل من 12 عاما، كما يكون لها الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف، بينما لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.