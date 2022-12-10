مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق في حي الجناين بالسويس غدا

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس فصل التيار الكهربائي، غدا الأحد، عن عدد من القرى والمناطق بالقطاع الريفي بالمحافظة، بسبب إجراء الصيانة الدورية، على أن يتم إعادة التيار فور انتهاء الأعمال.

أماكن انقطاع الكهرباء بالسويس

وأوضح البيان الصادر عن حي الجناين بالسويس، أن الصيانة الدورية التي تجريها هندسة الكهرباء ستتم بالمحولات الخاصة بمنطقة كبريت، والتي تغذي العديد من المناطق المحيطة، وستتأثر بفصل الكهرباء عنها وهي «شندورة، العشاشية، طورة، كبريت، المفارق، الخواطرة، جنيفة».

مواعيد فصل التيار الكهربائي بالسويس

وذكر بيان حي الجناين أن مواعيد فصل التيار الكهربائي تبدأ من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، لمدة 5 ساعات، على أن يتم إعادة التيار مرة أخرى فورة الانتهاء من الصيانة.

يذكر أنه تم الانتهاء من إجراء الصيانة بقرى «أبو عارف، أبو حسين، كبريت البحارة، شندورة الجميعة، مقاتلي رمضان، منطقة زرزارة، أبو شكيو، وكبريت المطار».