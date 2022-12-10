«الأرصاد» تعلن استمرار الشبورة الصباحية وطقس معتدل حتى منتصف الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس مستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ تظل درجات الحرارة المتوقعة علي القاهرة خلال تلك الفترة 24 درجة، وعلى السواحل الشماليه 23 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد في بيان، أن حالة الطقس المتوقعة خلال ساعات الليل، يسودها أجواء مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

وأكدت الهيئة، استمرار الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وجاءت درجات الحرارة على مدار اليوم، على مدن الجمهورية المختلفة، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 13

- 6 أكتوبر 24 - 13

- بنها 23 - 14

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 23 - 13

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 28 - 18

- الإسكندرية 23 - 12

- العلمين الجديدة 24 - 12

- وادي النطرون 25 - 13

- مطروح 23 - 13

- السلوم 24 - 09

- سيوة 24 - 09

- العريش 22 - 12

- رفح 21 - 13

- الطور 24 - 12

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 22 - 05

- طابا 21 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 27 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- الفيوم 24 - 13

- بني سويف 25 - 12

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 27 - 10

- الأقصر 28 - 09

- أسوان 29 - 12

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 27 - 19

- رأس حدربة 24 - 20.