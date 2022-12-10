ضبط 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدمياط

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام (5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية) بالاتجار فـي المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذان من دائرة مركز شرطة كفر سعد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم أثناء تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 150 كيلوجراما - كمية من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلوجراما - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي - 5 هواتف محمولة - سيارة ملاكي - دراجتين ناريتين بدون لوحات، و2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار- مركبة توك توك)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.