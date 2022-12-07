اعترافات مستريح العطارة المتهم بالنصب على المواطنين بسوهاج

«جمعت منهم الفلوس، ولما حسيت إنهم هيبلغوا الشرطة هربت على طول في أكتر من مكان عشان محدش يعرف يوصلي»، هكذا اعترف المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج والمعروف بـ «مستريح العطارة» أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن.

تجارة إطارات السيارات

وكشف المتهم، خلال جلسة التحقيق، الطريقة التي خدع بها المواطنين للحصول على أموالهم، قائلا: «أقنعتهم إن التجارة في العطارة مكسبها كبير، وبدأ فعلا أكتر من واحد يديني فلوسه عشان أشغلهاله، ووعدتهم بأرباح شهرية، ودفعت أول كام شهر عشان أجيب رجليهم»، موضحاً أنه بعدما جمع من المواطنين الأموال، توقف عن سداد الأرباح الشهرية.

اختفاء المتهم من المواطنين

وأضاف المتهم أثناء التحقيق معه: «بدأوا يطلبوا مني الأرباح ولما توقفت عن دفعها، بقوا عايزين الفلوس اللي دفعوها، عشان كدة اضطريت أهرب من المنطقة خالص لأكتر من مكان، وأقفل موبايلي عشان محدش يعرف مكاني فين».

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية، أول أمس الاثنين، القبض على المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج والاستيلاء على أموالهم، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين في محافظة سوهاج، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سوف ينطبق عليه ما نصت عليه المادة رقم 336 من قانون العقوبات، كالآتي:

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».