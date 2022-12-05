ضبط مستريح «العطارة» بسوهاج.. استولى على أموال المواطنين بحجة توظيفها في التجارة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من أحد المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تلقيه مبالغ مالية من المواطنين

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة العطارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.