ضبط عاطل بتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين مقيمين بمحافظة أسيوط) بتعرضهما لواقعة احتيال من قِبل مسؤولي إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الكائنة بنطاق محافظة الغربية والاستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

تفاصيل الواقعة

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (صاحب شركة إلحاق عمالة بالخارج مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامه باستغلال طبيعة عمله وإعلانه بمواقع التواصل الإجتماعي على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن توافر فرص عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ومن خلال ذلك تحصل من المجني عليهما مبلغ مالي دون الوفاء بما تعهد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنطة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.