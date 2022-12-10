الأمن يداهم وكر أخطر تاجر سلاح ومخدرات بالقاهرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام – الأمن المركزي) وبمشاركة مديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (طبنجة غير مكتملة الأجزاء – كمية من مخدري الشابو والحشيش – 2 ميزان حساس – 2 جهاز لاسلكي – سلاح أبيض «كتر» – كمية من الأكياس البلاستيكية – جراب طبنجة – مبالغ مالية محلية وأجنبية – 2 هاتف محمول).

الاعتراف بارتكاب الواقعة

كما تم ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية مختلفة عن المنصرفة لها، وعُثر بداخلها على لوحات معدنية إحداهم للسيارة المضبوطة، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه ، والسيارة للتنقل بها ، كما أقر بأن اللوحات المعدنية المضبوطة لتثبيتها على السيارات التي يستخدمها في ممارسة نشاطه الإجرامي.