جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتي تهريب طبنجة وطلقات نارية وعبوات أدوية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب من إحباط محاولتي تهريب الأولى لطبنجة وعدد من الطلقات والثانية خاصة بعبوات الأدوية البشرية.

اشتباه في راكب مصري قادم من ألمانيا

اشتبه عمر البارودى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ديسلدروف بألمانيا على رحلة طائرة فرى بيرد وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عادل صلاح مأمور الفحص تلاحظ وجود جسم غريب.

وبالعرض على عاصم بدوي نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أحمد سطوحي وعمر ناصر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سلاح عبارة عن طبنجة و45 طلقة داخل حقائبه.

الاشتباه في راكب أردني الجنسية قادم من أسطنبول

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أسطنبول على رحلة الطائرة التركية اشتبه حفني درويش مأمور الجمرك في راكب أردني الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه.

وبالعرض على عاصم بدوي نائب مدير الإدارة قام بتكليف بسام يحيى وإبراهيم عبد الحكيم بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود عدد من عبوات الأدوية البشرية التي تستخدم في علاج الأورام السرطانية غالية الثمن مخبأة في الجاكت والملابس التي يرتديها الراكب.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولتي التهريب

ومن جانبه قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 29 و 30 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

حيث تعد الواقعتين مخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقام بالجرد والتحريز حفني درويش وعادل صلاح وعمر البارودي وأحمد سطوحي وعصام عباس مدير الإدارة ومحسن الشعينى رئيس قسم الأمن الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.