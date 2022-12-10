محافظ سوهاج: الانتهاء من أعمال إنشاء المركز الطبي بحي الكوثر

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع المركز الطبي بحي الكوثر، على مساحة 600 متر مربع، وذلك لخدمة أهالي منطقة حي الكوثر والقرى المجاورة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المحافظة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، والتي تشمل جميع الأعمال الإنشائية للمبنى، وأعمال التشطيبات النهائية للواجهات والمبنى من الداخل، موجها بسرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تشمل أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع وأعمال الحماية المدنية والسور، تمهيدا لتسليم المركز لوزارة الصحة، وبدء العمل الفعلي وتقديم خدماته الطبية للمواطنين.

محتويات المشروع

يذكر أن المركز الطبي الجديد بحي الكوثر يقع على مساحة مسطحة 3600 متر، ويشغل مبنى المركز مساحة 600 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق «دور أرضي و3 أدوار علوية»، وسور محيط بالمركز، ويضم الدور الأرضي «استقبال طوارئ، وغرفة أشعة، ودورات مياه، وغرفة تعقيم، وغرفتي غسيل، وغرفة نفايات، وصيدلية ومخزن، وعيادة أطفال، وعيادة نساء، ومكاتب إدارية».

ويضم الدور الأول والثاني علوي «4 معامل، 2 قاعة اجتماعات، 2 غرفة أنظمة، و10 عيادات»، بينما يضم الدور الثالث علوي سكن للأطباء.