رئيس الوزراء: إدراج القطاع الريفي بالسويس ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعتني بالكثير في محافظة السويس، مشيرا إلى أن الدولة تجري أعمال التطوير، وحريصة على بذل مجهود أكبر من الموجود، وكل المشروعات هدفها خدمة المواطن البسيط.

وأضاف مدبولي، أن المحافظة بها قطاع ريفي كبير، وهو منطقة حي الجناين، والرئيس وجه بإدراج القطاع الريفي بمحفاظة السويس ضمن مبادرة حياة كريمة، وبالتالي مشروعات حياة كريمة، يتم عملها بمنطقة حي الجناين.

وأكد أن أحد المشروعات المهمة تبطين الترع، ورفع كفاءة ترعة السويس، وأول 450 مترا من الترعة جرى الانتهاء منها، واليوم يجري العمل في 4 كيلو مترات أخرى، وجار التكملة بباقي الترعة.

جاء ذلك خلال خلال حديث رئيس مجلس الوزراء بمؤتمر صحفي يعقده الآن من السويس.