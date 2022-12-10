مصرع طفل صدمته سيارة نقل في قرية جزيرة نكلا بالبحيرة

لقي طفل مصرعه، قبل قليل، بعدما صدمته سيارة نقل أمام قرية جزيرة نكلا بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

مصرع طفل صدمته سيارة في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد مصرع طفل صدمته سيارة نقل أمام قرية جزيرة نكلا بمركز شبراخيت، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة محمود رامي محمد عبداللطيف، عامان ونصف، ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

مصرع عامل في حادث سير

وفي واقعة أخرى، شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، حادث تصادم جرار زراعي ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع عامل، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.