مقتل شخص وفقدان 10 آخرين في انفجار بجزيرة بريطانية «فيديو»

قُتل شخص، وفُقد أكثر من عشرة آخرين، جراء انفجار في مبنى يضم شققا سكنية في «جيرزي»، بحسب ما أعلنت شرطة الجزيرة البريطانية الواقعة في بحر المانش قرب سواحل شمال فرنسا.

WATCH: #BNNUK Reports.



After reports emerged of an explosion in the early hours of Saturday, a large area in St Helier has been cordoned off.#Jersey #explosion #UK #Accident pic.twitter.com/35rfgR2LcH