مقتل شخص وفقدان 10 آخرين في انفجار بجزيرة بريطانية «فيديو»

قُتل شخص، وفُقد أكثر من عشرة آخرين، جراء انفجار في مبنى يضم شققا سكنية في «جيرزي»، بحسب ما أعلنت شرطة الجزيرة البريطانية الواقعة في بحر المانش قرب سواحل شمال فرنسا.

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After reports emerged of an explosion in the early hours of Saturday, a large area in St Helier has been cordoned off.#Jersey #explosion #UK #Accident pic.twitter.com/35rfgR2LcH — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 10, 2022

وقال روبن سميث، كبير ضباط الشرطة في «جيرزي»، في بيان مصور نشرته محطة «آي.تي.في» على الإنترنت «للأسف لدينا وفاة واحدة مؤكدة».

سميث: موقع الحادث مُدمر للغاية

وأضاف «سميث»، أن مبنى من ثلاثة طوابق انهار تماما، وأن عملية بحث وإنقاذ بدأت للعثور على نحو 12 آخرين في عداد المفقودين، ووصف الحادث بأنه خطير للغاية.

وأردف «يؤسفني أن أقول إن موقع الحادث مدمر للغاية».

انبعاث رائحة غاز

كما أوضح أنه تم استدعاء خدمات الإطفاء للعقار مساء الجمعة قبل الانفجار، بعد أن أبلغ سكان عن رائحة غاز، ولم يعلق على سبب الانفجار، وقال إن ذلك سيخضع للتحقيق.

وكانت الشرطة، قد قالت في وقت سابق، إنها استجابت لحادث وقع في عقارات سكنية، ويقع الطريق الذي حددته الشرطة بالقرب من المرفأ في عاصمة الجزيرة سانت هيلير.

يذكر أن «جيرزي» تابعة للتاج البريطاني، ولها نظامها المالي والقانوني الخاص بها، وعدد سكانها يزيد قليلا عن 100 ألف نسمة.