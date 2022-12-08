عيد الأضواء في فرنسا.. طقس ديني تحول إلى مهرجان عالمي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «عيد الأضواء بفرنسا.. طقس ديني تحول لمهرجان عالمي»، الذي سلط الضوء على أبرز معالم المهرجان في فرنسا..

وقالت جهاد جادو، عضو المجلس المحلي بفرنسا، تعليقًا على عيد الأضواء الفرنسي، إن ما يميز مدينة ليون، هو المهرجان الذي يبدأ كل عام من اليوم وعلى مدار 4 أيام، مشددةً على أنه لم يؤثر على أزمة الطاقة.

وأضافت «جادو»، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق «سكايب»، من فرنسا لبرنامج «صباح جديد»، المذاع على «القاهرة الإخبارية»، أن بداية الاحتفال جاءت بعدما عاشت مدينة ليون فترة كبيرة تعاني فيها انتشار مرض الطاعون الذي خلّف وراءه كثيرًا من الضحايا وموت الآلاف.

وأوضحت عضو المجلس المحلي بفرنسا، أنه في البداية بدأ المهرجان كطقس ورمز ديني بتقديم الشكر للسيدة العذراء بتمثال لها كتعبير عن شكرهم للتخلص من هذا المرض، وسرعان ما تحول هذا المهرجان من القائمة الدينية، حتى أصبح عادةً يحتفل بها سكان المدينة كل عام.

وأشارت إلى أنه كل عام يأتي السائحون من كل بلدان العالم لمدينة ليون لمشاهدة عيد الأضواء بفرنسا، لافتة إلى أنه بالرغم من أن فرنسا مليئة بالاحتفالات كأعياد الميلاد وغيرها، فإن مهرجان الأضواء له طابع خاص.