تشييع جثمان صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية

شيع العشرات من الأصدقاء والتلاميذ، وجميع أعضاء مجمع اللغة العربية، جثمان الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، الذي توفى صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، إلى مثواه الأخير، بعد أدء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

ومن بين المشاركين في مراسم تشييع الجنازة، الدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور حسن الشافعي الرئيس السابق للمجمع، والدكتور رضا عطية الناقد الأدبي وأحد تلاميذ الراحل صلاح فضل، وتم تشييع الجنازة للدفن في مقابر الأسرة بالقطامية.

وتولى الدكتور صلاح فضل رئاسة مجمع اللغة العربية في 2020، كما كان عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من الإصدارات في مجالي الثقافة والفكر.