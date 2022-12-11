البيتكوين ترتفع بنسبة 2.4% خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي

حققت العملات الرقمية مكاسب متواضعة خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي وذلك على خلفية ضعف الدولار الأمريكي وتراجعه لليوم الثاني على التوالي خلال الخميس الماضي.

وقالت مؤسسة الباري العاملة في محال أبحاث الذهب والعملات المشفرة، في بيان، إنه من المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في العملات الرقمية حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الحالي من أجل مناقشة الزيادة في سعر الفائدة.

بيتكوين تسجل أكثر من 17 ألف دولار

وقد ارتفعت البيتكوين بنسبة 2.4% لتغلق في نهاية اليوم عند $17,191 وبذلك تقترب العملة من الإغلاق الأسبوعي في النطاق الأخضر للأسبوع الثاني على التوالي وإن كانت بمكاسب بسيطة جدا.

كما ارتفعت الإيثر بنسبة 4.2% لتنهي التداولات عند $1,279 فمازالت العملة ضمن نطاق التداولات الأفقية بين مستويات $1,300 و$1,200 بدون توجيه واضح.

ومن أفضل العملات الرقمية أداء كانت عملة تشاين والتي حققت مكاسب بحوالي 7% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي تتداول الآن عند. $0.0392.

وأعلن المسؤولون في مشروع تشاين لينك عن رغبتهم في زيادة مستوى الأمان في البلوك تشين عن طريق منح المستخدمين كميات من توكن LINK مقابل مشاركتهم في نظام لامركزي يركز على التبليغ على التعاملات التي لاتحقق شروطاً محددة.

وقد أعلنت شركة باي بال عن توسيع نطاق خدماتها فيما يتعلق بتداول العملات الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي حيث ستبدأ في تقديم هذه الخدمات في لوكسمبورغ خلال الأيام القادمة حيث سيصبح بامكان مستخدميها تداول وحفظ العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثر ولايت كوين و بيتكوين كاش.

وفي أستراليا فقد أعلنت منصة ديجيتال سيرج لتداول العملات الرقمية عن تعليق عمليات السحب والإيداع وتداول العملات الرقمية وذلك ضمن إطار إجراءات الإفلاس التي بدأتها الشركة متأثرة بانهيار منصة إف تي إكس.