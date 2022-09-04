مخاوف بين متداولي «بيتكوين» بعد توقعات بهبوطها لـ19 ألفا و500 دولار

خوف وفزع يسيطران على عدد كبير من المتداولين في أسواق العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، بعد الانخفاضات الشديدة الذي تعرضت لها، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

وقال موقع «إنفيستينج»، إن خبراء التشفير وسوق الكريبتو يتوقعون انخفاض أسعار البيتكوين لأقل من 19 ألفا و500 دولار، ما سيؤدي إلى سحب السيولة المالية من الأسواق، خاصة أن هذه العملة تعرضت لأقصى قدر من الخسائر خلال الأيام الماضية، وحذروا من تداولات نهاية الأسبوع الضعيفية والتي قد تشهد بعض التقلبات.

انخفاض معنويات المتداولين لـ«البيتكوين»

ومن جهة أخرى، كشفت بيانات مؤشر «Crypto Fear & Greed Index» الذي يعمل على قياس نفسية المتعاملين في سوق الكريبتو، عن الخوف الشديد الذي يسيطر على المتداولين، حيث انخفضت معنويات المتداولين عند النقطة 20 بدلا من 50 في أغسطس الماضي، وفقًا للقراءة الأحدث، وتزامنا مع نزول بيتكوين دون مستويات الـ 20 ألف دولار.

وتتداول أكبر العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الأحد دون مستويات 20 ألف دولار، حيث يترقب المتداولون قرار الفيدرالي الأمريكي المقبل بشأن أسعار الفائدة.

خسائر عنيفة

ويأتي تراجع العملات الرقمية مع موجة الخسائر العنيفة التي تضرب سوق الأسهم الأمريكية، وسط تسعير الأسواق لخطوة الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة في حدود 75 نقطة أساس بعد ظهور محضر الفيدرالي في الأسبوع قبل الماضي.

وهبطت مؤشرات البيتكوين خلال هذه اللحظات في حدود 1% وسط تداولات ضعيفة أقل من تعاملات أمس السبت، في حدود 15% حيث سجلت 24 مليار دولار، وتتأرجح بيتكوين بين مستويات 19,644.71 و19,883.07 ألف دولار للعملة الواحد، بينما تبلغ قيمتها السوقية 413 مليار دولار مقابل 972.5 مليار دولار لإجمالي سوق الكربتو.