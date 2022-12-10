فريق طبي بـ«طنطا الجامعي» ينجح في استخراج موبايل من معدة شاب خلال 60 دقيقة

نجح فريق طبي بمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، في إنقاذ حياة مريض ابتلع، عن طريق الخطأ، هاتف محمول، حيث تم استخراجه عن طريق بالمنظار وبدون أي تدخل جراحي.

وأشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بمهارة وكفاءة الفريق الجراحي الذى تدخل في الوقت المناسب لإنقاذ المريض، مؤكداً أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل جاهزيتها لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا، وموجها بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمريض حتى تماثله للشفاء.

ابتلعه منذ شهرين

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أن مستشفى الطوارئ الجامعي استقبل شابًا في حالة حرجة جدًا بعد ابتلاعه لهاتف محمول عن طريق الخطأ منذ أكثر من شهرين، واستقر في المعدة وبداية الإثني عشر، ما شكل تهديدا كبيرا على حياته بسبب حالة من القيء المستمر والانتفاخ بالبطن، مع تيبس كامل في عضلات البطن، واحتمالات حدوث النزيف الداخلي أو الانسداد المعدي أو المعوي، ما استدعى التدخل السريع من الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى الجامعي، وإجراء منظار علاجي بدون أي تدخل جراحي، ونجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة المريض واستخراج الهاتف المحمول، مشيرا أن عملية استخراج الهاتف المحمول استغرقت ساعة كاملة.

إنقاذ حياة المريض

وأفاد عميد كلية الطب، بأن هذا النوع من الحالات يتطلب تدخلا عاجلا ودقيقا، مع اتخاذ القرار المناسب في توقيت ونوعية التدخل طبقا للحالة ومعطياتها الصحية، خاصة مع ضرورة التدخل العاجل، مضيفا أن الفريق الطبي الذي قام بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطن يتمتع بمهارة فائقة تحت إشراف الدكتور لؤي الأحول، رئيس أقسام الباطنة، والدكتور محمد مبروك، الأستاذ المساعد بوحدة المناظير، وقام بإجراء العملية الجراحية الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد عنبة، أستاذ الباطنة والمناظير، والدكتور محمود جاويش، والدكتور محمد جنيدي، أعضاء هيئة التدريس بالقسم، واستشاريين بوحدة المناظير، والطبيب المقيم الدكتورة حنان سامي.