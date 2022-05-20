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فريق طبي بـ«بنها الجامعي» يستخرج هاتف محمول من معدة شاب

«بنها الجامعي»: المريض كان يعاني من آلام شديدة في البطن

كتب:

حسن صالح
10:20 ص | الجمعة 20 مايو 2022
استخراج موبايل من معدة شاب في مستشفى بنها الجامعي

استخراج موبايل من معدة شاب في مستشفى بنها الجامعي

تمكن فريق طبي في مستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور هشام السيد العريف، مدرس مساعد الجراحة العامة، من استخراج هاتف محمول من بطن شاب 25 عاما، كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.

جسم غريب في معدة المريض

واستقبل مستشفى بنها الجامعي بقسم جراحة الطوارئ، شابا يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة، وتفاجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدته، وتم استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وقال الدكتور هشام السيد إن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما، وتعد الحالة الثانية التي يشهدها المستشفى لاستخراج موبايل من بطن مريض، حيث تدخل المستشفى منذ فترة لاستخراج تليفون محمول من بطن مريض في وقت سابق.

إنقاذ أطفال بعد ابتلاع أجسام صلبة

وفي وقت سابق، نجح مستشفى بنها الجامعي في إنقاذ العديد من الأطفال في القليوبية والمحافظات المجاورة، بعد ابتلاع أشياء صلبة وأجسام غريبة استقرت في القصبة الهوائية، وطالب المستشفى في بيان لها، بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال أقل من 6 سنوات، والتدخل السريع في حالات الشرقة بالطريقة السليمة للإسعافات الأولية في حالة ابتلاع الأجسام الغريبة.

وكان قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، قد حذر في وقت سابق، في بيان، من خطورة تناول الأطفال في المرحلة السنية من يوم وحتى 6 سنوات، حبات اللب والسوداني والترمس، مما قد يعرضهم لابتلاع أجزاء منها أو حبات كاملة تستقر في القصبة الهوائية والتجويف الصدري، مما قد يؤدي لتوقف التنفس وخطورة على حياة الطفل في هذه السن.

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بقلم حسن صالح